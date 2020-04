Coronavirus : pourquoi la Lozère est le département le moins touché

Avec ses 75 000 habitants, la Lozère est le département le moins peuplé de l'Hexagone. Près de 10% de sa population travaille dans l'agriculture. À l'hôpital de Mende, six personnes malades du covid-19 sont actuellement prises en charge. Aucun décès lié au virus n'a été recensé dans tout le département. Il n'y a pas de TGV, ni d'aéroport en Lozère, et les habitants sont très respectueux du confinement.



