Coronavirus : pourquoi le e-commerce n'en profite pas ?

Avec le confinement, on aurait pu croire que les ventes en ligne allaient exploser avec tout ces clients condamnés à rester à la maison. Mais les consommateurs n'ont pas la tête à acheter autres choses que des produits de première nécessité. Conséquences, certains salariés sont au chômage partiel et s'inquiètent pour l'avenir. Un tiers des entreprises de e-commerce pensent qu'elles ne survivront pas si la consommation ne repart pas.



