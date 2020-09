Qu'est-ce qu'une "bulle sociale", cette arme anti-Covid prônée par Olivier Véran ?

De quoi s'agit-il précisément ? La consigne est de choisir au sein d'un foyer cinq personnes par exemple (membres de la famille ou amis), que l'on pourra voir autant de fois qu'on veut sans masque et sans distanciation, que ce soit chez soi ou ailleurs. Libre à nous parallèlement de côtoyer d'autres personnes, mais cette fois toujours avec masque et distanciation. Le but : freiner les brassages de population, notamment entre les jeunes et les aînés qui restent les plus vulnérables face à cette épidémie.