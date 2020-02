Coronavirus : quelles conséquences économiques ?

De plus en plus, la propagation du coronavirus fait planer l'inquiétude sur le plan économique. Jusqu'ici, l'Europe craignait de subir les effets économiques d'une épidémie lointaine. Mais aujourd'hui, celle-ci est entrée sur son territoire même, à savoir en Italie du nord, l'une des régions les plus prospères du Vieux Continent. Les investisseurs redoutent ainsi l'interruption de l'activité économique sur le continent. Ce lundi, les Bourses européennes ont connu une baisse de 3% à 4%.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.