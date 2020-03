Coronavirus : quelles précautions les métiers de service à domicile prennent-ils ?

Même si le coronavirus ne semble pas être très grave, la prévention est de mise. Dans l'Oise, la préfecture interdit tous types de rassemblement, ce qui inquiète quelque peu ceux qui offrent leurs services à domicile. Malgré tout, ils continuent d'exercer leur profession et ne chamboulent pas leurs habitudes. Comme précaution, ils évitent de faire la bise ou d'échanger une poignée de main et certains portent en permanence des masques à chaque intervention.



