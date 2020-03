Coronavirus : quels commerces restent-ils ouverts ?

Les mesures sanitaires annoncées par le gouvernement sont entrées en vigueur. Ce dimanche, rares sont les commerces qui ont ouvert leurs portes. Les bars et les restaurants sont restés fermés. Les pharmacies, les kiosques à journaux et les bureaux de tabac, eux, sont autorisés à ouvrir, à condition de respecter les règles sanitaires. Enfin, les seuls autres commerces non alimentaires autorisés à ouvrir à présent sont les stations-service et les banques.