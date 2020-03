VIDÉO - Sirènes et minute de silence : l'hommage de Compiègne au médecin hospitalier décédé

Dans le silence du confinement, les sirènes n'en ont été que plus entendues. Elles ont retenti cinq minutes durant ce lundi 23 mars, à midi, à l'initiative de la ville de Compiègne, qui a ainsi rendu hommage au médecin urgentiste mort après avoir été infecté par le nouveau coronavirus, et dont le décès avait été annoncé la veille sur LCI par le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Le maire (LR) de la ville, Philippe Marini, et plusieurs dizaines de membres du personnel hospitalier, espacés les uns des autres et portant parfois blouse blanche et masque chirurgical, ont observé cette minute de silence peu avant midi sur l'esplanade du centre hospitalier où était venu en renfort le médecin urgentiste de 67 ans, sorti de sa retraite pour aider à lutter contre les ravages de la pandémie de Covid-19. Et qui est décédé peu après son transfert à Lille.