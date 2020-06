Coronavirus : vers la fin de la bise et de la poignée de main ?

D'origine anglaise, la poignée de main s'est généralisée il y a un siècle. Dans l'histoire de la politesse, la bise est la plus récente et la plus pratiquée. Cependant, la crise du Covid-19 a banni provisoirement nos habitudes. Ces rituels de salutations ont été remplacés par des gestes plus loufoques. Est-ce la fin définitive de nos habitudes tactiles ?