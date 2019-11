Corse : la parole anti-mafia se libère

En Corse, on compte 451 homicides ou tentatives d'homicide ces quinze dernières années. Les témoins sont pourtant rares et souvent peu loquaces. Des habitants et des associations commencent à briser la loi du silence et n'hésitent plus à dénoncer l'emprise de la mafia. Une libération de la parole qui est vue d'un bon œil par la justice. Les choses seraient-elles en train de changer sur l'île de Beauté ?



