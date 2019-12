Coupures d'électricité contre la réforme des retraites : que risquent les militants de la CGT ?

La CGT a reconnu que certains de ces militants avaient volontairement coupé l'électricité dans plusieurs villes, en signe de protestation contre la réforme de la retraite. Le syndicat prévient qu'il va multiplier ces actions, qui sont illégales. Mais sont les vrais responsables de ses coupures ? Et que risquent-ils exactement ?



