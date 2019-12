Courses de Noël : rush de dernières minutes pour les cadeaux dans les magasins de Lille

À quelques heures du réveillon de Noël, des retardataires dans les rues et les magasins lillois n'avaient pas encore fini d'acheter leurs cadeaux. Cette année 2019, les grèves ont rendu les courses un peu plus difficiles que d'habitude. Certains n'ont pas eu le temps de les faire plus tôt et d'autres les ont repoussées jusqu'au dernier moment.