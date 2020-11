Courses, sorties, permis de conduire : quelles sont les règles du nouveau confinement ?

Avec des enfants à l'école et des services ouverts, les règles de ce confinement sont beaucoup plus souples que la dernière fois. Néanmoins, des elles doivent être respectées bien qu'il soit difficile de s'y retrouver. Alors que sommes-nous autorisés à faire ?



Pour acheter des livres, par exemple, vous ne pourrez pas le faire dans une librairie, car celle-ci est obligée de fermer boutique. Par contre, il est possible de le faire dans les commerces de gare ou d'aéroport. Le sport, lui, est autorisé pour une heure maximum dans un rayon d'un kilomètre autour de chez soi et moyennant une attestation. Les courses, quant à elles, ne sont pas soumises à une limitation de distance ni de durée.