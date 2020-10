Couvre-feu à Lyon : le mâchon remis au goût du jour dans les restaurants

Le mâchon est remis au goût du jour à Lyon. Un moyen qui pourrait aujourd'hui permettre de compenser le manque à gagner des soirées écourtées. Saucisson chaud, jambon persillé, c'était le casse-croûte matinal des ouvriers de la soie au XIXe siècle. Alors que ce plat n'était proposé que sur commande auparavant dans certains bouchons, le voilà ressuscité, et il y a des adeptes.



Dans un restaurant de la ville, le mâchon fait bien des heureux. En famille ou entre amis, c'est une recette qui se savoure dans une ambiance conviviale. Aussi, elle permet de retrouver les clients avec un service à neuf heures qui, pour certains établissements, remplace celui du soir abandonné depuis le couvre-feu. Dans d'autres institutions par ailleurs, on mise sur l'andouillette pour initier les plus jeunes à une tradition centenaire.



