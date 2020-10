Couvre-feu : les transports en commun circuleront-ils normalement ?

Jusqu'à aujourd'hui, ce n'était qu'un simple billet d'avion. Désormais, il sert d'attestation à tous ceux qui doivent se déplacer après 21 heures. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui prennent l'avion ou le train. En gare, toutes les lignes de correspondance entre régions sont maintenues.



À Paris comme à Lille, certains regrettent malgré tout des transports moins nombreux. Pour l'instant, que ce soit la SNCF ou dans les transports collectifs comme en Île-de-France, l'offre de transport ne devrait pas changer. Il y a quelques mois, cette offre avait été nettement réduite après quinze jours de confinement.



"Nous continuerons de circuler à 100%. Au fur et à mesure du couvre-feu, nous regarderons la fréquentation dans les transports et nous adapterons la jauge à cette fréquentation", a annoncé Valérie Pécresse, présidente (Libres !) de la région Île-de-France.



