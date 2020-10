Couvre-feu : qui peut sortir et pour quelles activités ?

Il faudra maintenant surveiller votre montre. À partir de 21h, impossible de faire du sport dehors si vous vivez dans l'une des huit métropoles concernées par le couvre-feu. Promener son chien est pourtant autorisé. C'est l'un des rares motifs de dérogation, mais il faudra le préciser sur votre attestation. Des contrôles seront effectués. Déroger à la règle vous coûtera 135 euros d'amende et 1 500 euros en cas de récidive.



Autre cas de figure, les supérettes aux horaires tardifs doivent baisser le rideau à 21h. C'est également le cas des épiceries de quartier. La seule solution pour un dîner improvisé est la livraison de repas à domicile qui restera autorisé durant le couvre-feu. Et ce ne sera pas la seule exception à la règle.



À l'approche des vacances scolaires, vous avez peut-être prévu de prendre l'avion. Rassurez-vous, vous pourrez toujours vous rendre à l'aéroport, même si le décollage est prévu entre 21h et 6h du matin. Il suffira de présenter votre billet en cas de contrôle. Même chose, si vous avez un train ou un autocar. Pour vous emmener, vous pourrez prendre le taxi. Ils sont autorisés à travailler, au même titre que les professionnels de santé, les pompiers, les policiers et plus généralement les travailleurs de nuit. Par conséquent, les transports en commun fonctionneront normalement, même après 21h.



