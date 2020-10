Couvre-feu : un samedi soir pas comme les autres

C'est la dernière heure de liberté de la soirée pour les 20 millions de Français. Le couvre-feu décrété par le gouvernement pour endiguer la propagation de l'épidémie commence ce samedi à 21h dans neuf métropoles. À Montpellier cet après-midi, ils sont très nombreux sur la place de la Comédie et dans les rues commerçantes à avoir eu cette même envie. Sortir, profiter de sa liberté avant de s'enfermer chez soi ce soir à 21 h.



Des étudiantes infirmières ont dû changer leurs habitudes. Elles passent la journée à prendre l'air pour vivre la soirée un peu mieux. Mais elles savent déjà que ce sera difficile de limiter leur future soirée à seulement six personnes. Vers 18 h, les terrasses font le plein. Maguelone Imbert, cogérante du restaurant "L'accoudoir" a ouvert toute la journée en continu. Mais elle se demande si les clients seront au rendez-vous ce soir. Quelques heures avant le couvre-feu, elle est fébrile. Isabelle Catherine, directrice du théâtre "Le point comédie" quant à elle a dû réorganiser la programmation de ses spectacles.



