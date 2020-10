Couvre-feu : vacanciers et commerçants s'adaptent

Certains de nos concitoyens ont choisi de passer leurs vacances à Capbreton, ce n'est pas pour le paysage landais, mais pour échapper au couvre-feu. Pour cause, dans les Landes, il n'y a pas obligation de rentrer chez soi avant 21 heures, à la différence du Gard où il faut s'adapter à cette mesure restrictive. À Aigues-Mortes, malgré l'ouverture de son restaurant dès 18h30, Didier Dufour nous a confié qu'il reçoit deux fois moins de clients que d'habitude.



Journée raccourcie, mais vacances quand même. C'est le cas notamment d'une certaine famille qui multiplie les activités avant des soirées plus calmes dans le Gard. Leurs séjours sont millimétrés, en profitant à maximum le nombre d'heures qui leur restent avant de devoir rentrer avant le couvre-feu.



Dans l'Oise, de nombreux vacanciers visitent le parc d'attraction. En respectant les consignes sanitaires, ils s'amusent sans scrupules. Mais selon David Bouvet, directeur du Parc Astérix Plailly, la capacité d'accueil a été divisée par deux.



