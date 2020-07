Avec le masque obligatoire, les sourds et malentendants "un peu plus coupés du monde"

Lorsqu'au mois de mars, elle a vu les masques commencer à recouvrir les visages dans les rues, Suzy Margueron a été prise d'une "angoisse irrépressible". En temps normal, faire ses courses, commander au restaurant ou tout simplement avoir une conversation avec quelqu’un n'est déjà pas facile lorsqu'on est, comme elle, atteint de surdité profonde. "Dans les grandes villes, il faut sans cesse se concentrer pour identifier les sons parmi la cacophonie ambiante", explique la jeune femme. Et ces activités quotidiennes sont rendues encore plus difficiles par le port du masque. Avec cette mesure barrière, devenue lundi obligatoire dans les espaces publics clos, impossible de lire sur les lèvres et de bien comprendre son interlocuteur.

Même si elle porte, comme Suzy, un appareil auditif, Manon, 21 ans, sourde de naissance, s'aide elle aussi de la lecture labiale lorsqu'elle échange avec quelqu'un. Mais désormais, les masques qui couvrent les visages et déforment les voix rendent son quotidien difficile et fatiguant. "C'est vraiment perturbant dans la vie de tous les jours, nous confie-t-elle. Dans les centres commerciaux par exemple, avec la musique ou les bruits qui m'entourent, j'ai beaucoup plus de mal à entendre les personnes avec qui je suis ou les vendeurs dans les magasins. Au travail, je dois souvent faire répéter les choses à mes collègues."