Covid-19 : bientôt de nouvelles mesures à Lyon

Il y a d'abord eu Bordeaux, Marseille, Paris, et dans les prochains jours, les habitants de Nice et Lyon vont devoir, eux aussi, vivre différemment. C'est l'une des annonces faites ce jeudi soir par le ministre de la Santé, Olivier Véran face à l'augmentation du nombre de contaminations. Les élus du Rhône doivent se réunir vendredi. Le préfet proposera ensuite au gouvernement de nouvelles restrictions.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.