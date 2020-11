"Ce n'est pas bien mais bon..." : ces Français en virée à Monaco pour échapper au confinement

"Le fait de se voir, d'avoir des interactions sociales, c'est quand même bien sympa après avoir passé le week-end enfermé", témoigne un compatriote travaillant la journée sur Le Rocher. Alors que le confinement est en vigueur depuis maintenant près de trois semaines, de plus en plus de Français résidant dans le Sud du pays partent en escapade à Monaco.

Car à la différence de l'Hexagone, les commerces dits "non essentiels" comme les restaurants, les petits commerces ou encore les salons de coiffure sont toujours ouverts. Si des Français travaillent la journée dans ce micro-Etat ce qui constitue un motif valable pour se déplacer, ce n'est pas le cas de certains, tout simplement surpris en train de flâner. "On s'est évadés un petit peu", avoue, un peu gênée, une Française filmée par TF1 avec son compagnon : "Je sais que ce n'est pas bien mais bon... (rires)".

"Globalement aujourd'hui, on a eu beaucoup de chance que notre gouvernement ait pris les bonne décisions, n'ait pas suivi ce qui s'est passé en France et ne nous ait pas accablés avec une fermeture", souligne Nicolas Matile-Narmino président de l'Union des Commerçants et Artisans de Monaco sur Monaco Info . Pour le représentant de ces professions, l'arrivée d'une clientèle française "peut aider" les commerces à se rattraper après la quasi-absence de clientèle étrangère lors des mois de juillet et août. "Mais dire que c'est une aubaine, non. C'est un moindre mal", explique Nicolas-Matile-Narmino, qui juge "scandaleuse" la fermeture des petits commerces français au profit des grandes surfaces.

Boutiques de prêt-à-porter, bijouteries, salons de coiffure... Si les commerces monégasques attirent des Français et Françaises qui, à quelques semaines des fêtes de fin d'année, peuvent ainsi préparer leurs achats en toute sérénité, ces établissements sont toutefois loin d'être dépourvus de toutes consignes sanitaires. Au restaurant, 1 mètre 50 de distance doit être respecté entre les tables, chacune ne pouvant accueillir que six personnes maximum. Comme en France, il faut réserver en avance avec son téléphone et les horaires de service sont strictes: 12-15h pour déjeuner et 19h-21h30 le soir. À cela s'ajoute le port du masque qui demeure obligatoire partout sur le petit territoire de 2km2 environ, et l'instauration d'un couvre-feu qui débute à 20h et 22h pour les clients de restaurants.

Des restrictions moins contraignantes qu'en France, mais qui ont jusqu'ici prouvé leur efficacité. Selon un dernier bilan des autorités monégasques, 552 cas ont été rapportés positifs depuis le début de l'épidémie sur le Rocher (moins de 40.000 habitants), qui compte seulement entre 3 et 5 nouvelles contaminations par jour. 23 patients sont par ailleurs actuellement hospitalisés au centre hospitalier Princesse Grace, dont 5 en services de soins intensifs ou de réanimation.