Covid-19 : comment la photo de classe s’adapte-t-elle au protocole sanitaire ?

Comment faire pour prendre la sacro-sainte photo de classe en ces temps de Covid-19 ? Cette question se pose actuellement dans toutes les écoles du pays. À cause du protocole sanitaire, il va falloir rivaliser d'imagination pour bannir le masque de ce souvenir si précieux, tout en respectant les gestes barrières. Et il y a déjà de très bonnes idées pour y parvenir.



