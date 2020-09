Covid-19 : comment le rituel de la photo de classe s'adapte au protocole sanitaire

Exemple ci-dessus : la photographe fournit un carton à chaque élève et à l'enseignant, puis chacun doit envoyer une photo prise à la maison (avec consignes de position), en vue d'un photomontage comme celui-ci. D'autres procèdent d'une façon plus ou moins similaire, mais directement dans l'école, avec un cube dédié. "J’ai utilisé du bois basique, blanc, que j’ai assemblé (...) Ensuite, j'en ai pour une dizaine d’heures de retouche, pour enlever les vis des photos, et faire en sorte que tous les cubes s’imbriquent bien", explique ainsi au Huffington Post la photographe Hélène Delrieu, qui officie dans le Cantal, en élémentaire.

Cependant, dans le secondaire, et plus largement pour tous les enseignants, se pose la problématique du masque. Dans certaines écoles primaires, l'instituteur ou institutrice porte son masque pour la photo, pose ensuite seul(e) sans, et un logiciel de retouche permet finalement d'intégrer le visage sans masque sur la photo. Pour ce qui est des collèges et lycées, beaucoup se contentent des seules photos individuelles pour éviter les contacts trop rapprochés et les montages compliqués, puis les assemblent pour les présenter à la façon d'un trombinoscope.