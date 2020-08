"J'ai une réunion de famille ce week-end, avec des personnes âgées" : des Français nous expliquent pourquoi ils se font tester

Sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris ou encore devant les laboratoires de ville, les files s'allongent pour faire un test PCR pour le coronavirus. Ils sont des centaines à faire la queue pour se faire tester gratuitement. Ils ont 23 ans, 25 ans, 32 ans, parfois un peu plus âgés et souvent, c'est leur premier test de dépistage. La plupart sont asymptomatiques mais alors, pourquoi ont-ils décidé de se faire tester ? Ils nous expliquent.

Vérifier, se rassurer, ne faire prendre aucun risque aux autres, donc. Mais parfois, un test PCR négatif est obligatoire. Une femme nous explique les raisons de sa venue : "Je dois prendre l'avion, et je dois me faire dépister trois jours avant". Même chose pour cette jeune femme qui se fait dépister avant d'aller en Guadeloupe : "C'est obligatoire", dit-elle. Pour ce quinquagénaire, c'est aussi un passage obligé : "Cela a été demandé par mon entreprise, pour un voyage professionnel".

Devant un centre de dépistage, chacun a une bonne raison de venir se faire tester mais pour beaucoup, ce test rassure : "J'étais en contact avec l'ami d'un ami qui a été testé positif alors on fait la queue trois heures", explique un jeune homme, d'une vingtaine d'années. Un autre, prudent, veut être sûr de ne pas faire courir de risques à ses proches : "J'ai une réunion de famille ce week-end, avec des personnes âgées. On a tous décidé de se faire tester pour être surs que tout le monde soit à l'abri et qu'on puisse profiter tous ensemble, sans trop se poser de questions". Une jeune fille explique qu'elle est un cas contact : "J'ai été en contact avec quelqu'un qui avait le Covid. Je veux vérifier".

Ce lundi 31 août, 3.082 nouveaux cas ont été confirmés, selon Santé publique France. La progression des cas avait été plus forte ces derniers jours, avec un pic à plus de 7.000 vendredi, et environ 5.400 samedi et dimanche. Les chiffres du lundi, qui décomptent les cas du dimanche, marquent en général un coup de frein par rapport aux chiffres des autres jours, en raison de la fermeture des laboratoires par exemple.