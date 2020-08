9.000 spectateurs au Puy du Fou : Roselyne Bachelot réfute tout "passe-droit"

"Je comprends l'émotion et la colère des professionnels et des artistes qui ont dû annuler leurs activités et c'est un véritable crève-cœur", poursuit la ministre dans les colonnes du quotitien. La jauge limitée à 5.000 personnes a conduit à l'annulation de nombreux festivals cet été, comme Avignon pour le théâtre ou les Vieilles Charrues pour les musiques. La différence de traitement du Puy-du-Fou a donc hérissé le monde de la culture. "Deux poids deux mesures !! En ces temps de crise majeure pour l’événementiel, les concerts, les réunions sportives et les discothèques cela est encore plus insupportable à vivre !!", a ainsi twitté Pascal Nègre, figure du show-business, ex-président d'Universal Music France et ex-vice-président d'Universal Music International.