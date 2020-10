Dans les bars, peut-on consommer assis au comptoir ? Le 20H vous répond

Quand débute la campagne de vaccination contre la grippe ?

Mardi prochain, c’est-à-dire le 13 octobre. La priorité, ce sont toujours les personnes à risque : les 65 ans et plus, les malade chroniques, les femmes enceintes, et enfin les professionnels de santé. Au total, cela concerne plus de 12 millions de Français qui pourront donc se faire vacciner gratuitement. Ce geste "sera particulièrement importante cet hiver" "pour éviter que ne se surajoutent à un rebond" du Covid-19 "les infections hivernales habituelles", a souligné en début de semaine l'Académie nationale de pharmacie, appelant à ce que le vaccin soit "délivré d'abord aux personnes prioritaires".

Un employeur peut-il empêcher ses salariés de se réunir pour la pause-déjeuner ?

Ça dépend : si vous déjeunez à l'extérieur, dans un restaurant par exemple, la réponse est non puisque vous n’êtes plus sous l’autorité de votre entreprise. Mais si vous cassez la croûte à l’intérieur de l’entreprise, dans une salle de repos, à la cantine, là oui, votre employeur peut limiter le nombre de convives. Il peut aussi condamner l’accès au frigo, au micro-ondes, et même... à la machine à café.