Covid-19 : dans quel état d'esprit sont les Français à l’approche de Noël ?

Au marché d'Hayange (Moselle) ce jeudi matin, les règles sanitaires étaient bien affichées. Elles sont également bien respectées même si certains clients exprimaient clairement leur ras-le-bol du Covid et ses conséquences au quotidien. Entre l'évolution du nombre de malades et des restrictions depuis plus de huit mois, beaucoup d'Hayangeois commencent vraiment à perdre le moral. Une femme âgée de plus de 65 ans a témoigné que la situation est dure et traumatisante à cause du fait de ne pas voir ses petits-enfants.