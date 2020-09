Covid-19 : de nouvelles restrictions sanitaires à Bordeaux

À Bordeaux, la circulation du coronavirus est inquiétante. La préfecture de la Gironde a annoncé de nouvelles restrictions immédiatement applicables. Ainsi, les rassemblements seront limités à dix personnes sur la voie publique. Avec l'appui de gendarmes et de CRS supplémentaires, les autorités vont accentuer le contrôle du port du masque dans le centre, ainsi que dans les bars et restaurants.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.