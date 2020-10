Covid-19 : de nouvelles villes concernées par des restrictions dès lundi

Pour rester ouverts, les restaurateurs ont proposé au gouvernement des nouvelles règles sanitaires strictes. Les autorités avaient promis des annonces ce dimanche soir. Elles n'auront probablement lieu que lundi matin. Mais aux vues de l'augmentation des contaminations, il faut s'attendre à un durcissement dans les six grandes villes concernées dont Paris, Lille et Lyon. Ces dernières 24 heures, 16 972 nouveaux cas ont été enregistrés dans l'Hexagone.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/10/2020 présenté parAnne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.