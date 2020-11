Vacances de Noël : est-ce risqué de réserver maintenant ?

Dans certains cas, la réponse est oui. Avoir, report et remboursement ne sont ainsi désormais plus automatiques pour les réservations d'hôtel ou les locations d'hébergement en France. "Si lors du premier confinement les consommateurs pouvaient se prévaloir de la force majeure pour annuler leur réservation, ce n'est plus le cas aujourd'hui", prévient un juriste de l'association défense, éducation et information du consommateur (ADEIC) auprès de LCI : "La force majeure est un évènement imprévisible. Or, en réservant aujourd'hui un hébergement pour fin décembre, on connaît les risques dues à la situation sanitaire. Il sera donc difficile d'évoquer la force majeure."