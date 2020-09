Covid-19 : fermeture anticipée des bars et restaurants en Guadeloupe

En Guadeloupe, les bars et restaurants sont désormais contraints de fermer à 22 heures en semaine. Une mesure qui inquiète les clients et les gérants à Pointe-à-Pitre, car ils appréhendent déjà des consignes encore plus strictes. L'autre restriction préfectorale concerne les stades, les piscines et les gymnases, fermés depuis dimanche. Par ailleurs, les eaux turquoise et leurs abords restent accessibles tant que la distanciation physique est à peu près respectée.