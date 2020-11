"Je suis prêt à mourir sur le trottoir" : un patron d'auto-école en grève de la faim pour être reconnu comme "essentiel"

Il y a six mois pourtant, lors du déconfinement, la profession s'était soumise au protocole sanitaire renforcé avec port du masque, gants jetables, et désinfection des voitures après le passage de chaque conducteur. Un investissement qui a coûté presque 4.000 euros à Patrice Reynaud. Mais cela n'a pas empêché la nouvelle fermeture de son établissement le 30 octobre dernier. Il ne s'estime cependant "pas dangereux." "Aucun cas de Covid n'a été recensé dans les voitures", martèle le chef d'entreprise.

"Tant que nous ne serons pas reconnus comme essentiels, je ne mangerai plus". Depuis une semaine, Patrice Reynaud, à la tête de l'entreprise "Reynaud école de conduite", qui compte cinq salariés, est en grève de la faim. "Je suis prêt à mourir sur le trottoir si il le faut", assure le patron de 60 ans à LCI. "Cette notion d'activités 'essentiellles' et 'non-essentielles' m'a heurté. Nous ne sommes peut-être pas essentiels, mais pourtant indispensables pour que les individus puissent se déplacer", insiste-t-il.

Une décision d'autant plus "incohérente", souligne-t-il, lorsque l'on sait que les examens pour obtenir le permis de conduire sont, eux, maintenus lors de ce nouveau confinement. "On peut présenter nos élèves, mais on ne peut pas les former", s'insurge celui qui a 80 dossiers sur les bras. Vendredi dernier, le moniteur a tenté de braver cette interdiction. Arrêté avec un élève par les gendarmes sur les boulevards de Sainte-Foy-la-Grande, il n'a pas été verbalisé mais les forces de l'ordre lui ont demandé de respecter les restrictions imposées.