Covid-19 : la colère du secteur de la restauration malgré de nouvelles aides du gouvernement

Jean Castex et Bruno Le Maire ont reçu ce mardi à Matignon les représentants du secteur de la restauration. Le gouvernement leur a promis ce mardi l'exonération de charges pour les établissements qui n'ont pas de recette et la prolongation du chômage partiel jusqu'au 31 décembre. Malgré ces aides, beaucoup de restaurateurs s'inquiètent pour l'avenir et sont en colère. D'ailleurs, ceux de Marseille se sont réunis sous les fenêtres du tribunal administratif. Ils espèrent que la justice reviendra sur la décision de fermeture de leur établissement décrétée pour quinze jours.



