Covid-19 : la fermeture de deux établissements inquiète les restaurants du Golfe de Saint-Tropez

Depuis vendredi 31 juillet, une plage privée de Ramatuelle et un restaurant de Saint-Tropez, qui appartiennent au même propriétaire, ont fermé leurs portes. En cause, quatre salariés au sein de leur équipe ont été testés positifs à la Covid-19. Les deux établissements resteront fermés en attendant le résultat des tests réalisés sur tous les employés. Cette situation inquiète les restaurants du Golfe de Saint-Tropez, qui ont tous embauché de nombreux saisonniers pour l'été. Cette concentration de saisonniers s'ajoute à celle de vacanciers. En dépit du contexte, l'affluence est considérable dans le Golfe de Saint-Tropez. Les vacanciers sont souvent insouciants et certaines plages privées ne respectent pas les mesures sanitaires. À Ramatuelle, le maire déplore le manque de sérieux de quatre autres établissements qui ont été mis en demeure par la préfecture. Pour éviter un rebond de l'épidémie et une catastrophe économique, les pouvoirs publics en appellent à la responsabilité des vacanciers et des professionnels du tourisme.



