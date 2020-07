Les commerçants peuvent-ils eux aussi être verbalisés pour non-port du masque ?

Depuis ce lundi, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos. Dans les commerces notamment, les clients réfractaires s'exposent à une amende de 135 euros, qui peut grimper jusqu’à 1500 euros en cas de récidive dans les 15 jours. Si cette mesure semble rassurer une grande partie des commerçants, sont-il également concernés par cette obligation et ce risque de contravention ?

La réponse est oui, tant qu'ils accueillent du public. Ils font partie de la population, donc pas de raison d’échapper à la règle, “c’est du bon sens”, nous explique-t-on au commissariat de Boulogne, même si on indique ne pas avoir reçu de consignes officielles sur le port obligatoire du masque et les commerçants. Lundi, au premier jour de la mise en place de la mesure, la police de Ouistreham (Calvados) confiait elle aussi à TF1 être encore dans un certain flou à leur propos : "On n’a pas encore le décret d’application donc là, on reste dans la prévention parce qu’on n’a pas encore toute la pratique sur le terrain pour constater et verbaliser ces infractions”, disait son chef, Gauthier Desrivières, dans le reportage du 20H à visionner ci-dessous.