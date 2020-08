Covid-19 : le port du masque fait l’objet de nombreuses contestations

Le port du masque est de plus en plus souvent obligatoire dans l’espace public. Cette mesure est régulièrement contestée. Une médecin généraliste alsacienne vient de se faire rappeler à l’ordre. Elle a diffusé sur les réseaux sociaux des certificats illégaux pour s’exempter du port du masque. Elle justifie son action par une défiance vis-à-vis du discours officiel. L’Ordre des médecins dénonce un "message complotiste" et un "certificat frauduleux". Si la contestation du masque trouve un écho limité en France, le mouvement est beaucoup plus important aux États-Unis ou en Allemagne. À Berlin, il y a dix jours, une manifestation anti-masque a rassemblé près de 20 000 personnes.



