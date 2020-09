Covid-19 : le virus a-t-il muté ou traite-t-on mieux aujourd’hui qu’avant ?

Pour cent personnes admises à l'hôpital le 31 mars, premier pic épidémique, on comptait 19 admissions en réanimation. Six semaines après, sur cent personnes hospitalisées, 21 développent une forme grave. Si on regarde la mortalité, le décalage est plus évident. Si on comptait douze décès sur 100 hospitalisations en mars dernier, aujourd'hui, on en compte en moyenne sept. Le professeur Raoult explique cette plus faible mortalité par la mutation du virus. Cette hypothèse est-elle partagée par d'autres scientifiques ? Si le virus n'est pas moins offensif qu'avant, y a-t-il d'autres raisons qui expliquent la plus faible proportion de décès liés au coronavirus ?



