Covid-19 : les chiffres qui justifient le passage de Paris en alerte maximale

Si on se concentre sur les chiffres, il n'est pas surprenant que Paris et la petite couronne soient montés d'un cran dans l'alerte au virus. Les différents seuils définis par le ministère de la Santé pour classer les zones touchées par l'épidémie y ont en effet été franchis dès la semaine dernière et depuis, la situation ne s'est guère arrangée. Premier indicateur, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100.000 habitants : certes, il est un peu redescendu ces 7 derniers jours, mais il se stabilise à 260, toujours au-dessus du seuil de 250 fixé par les autorités. Et ce taux poursuit son augmentation dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne.

Deuxième critère, le taux d'incidence pour les personnes de 65 ans et plus. Là aussi, on est au-dessus du seuil établi à 100 : il s'élève à 110 à Paris ces derniers jours, et même à 130 en Seine-Saint-Denis.