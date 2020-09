Covid-19 : les dépistages se multiplient dans le pays

Le Covid-19 poursuit sa progression dans le pays avec plus de 10 000 nouveaux cas en 24 heures. Vu la saturation des laboratoires, d'autres institutions ont pu organiser leur propre campagne de dépistage. C'est notamment le cas du club de rugby de Toulouse. A l'occasion du match de championnat, l'opération a pour but de repérer les personnes asymptomatiques parmi les supporters. Près de 500 tests ont été réalisés sur les 1 200 disponibles. Un résultat encourageant selon les organisateurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.