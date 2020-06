Covid-19 : les grands projets municipaux remis en question

A l’approche du second tour des élections municipales, les projets municipaux ont été réétudiés dans plusieurs villes. Certains élus ont tiré leçon de la crise sanitaire et d’autres se préparent à une éventuelle crise économique. Si Marie-Charlotte Nouhaud, maire (LR) sortante d’Avon, est réélue, elle aura deux priorités : augmenter l’offre de soins et permettre aux habitants de mieux manger. Mais, le coût de ses ambitions, qui n’étaient forcément pas prévues au programme, la pousse à décaler d’autres chantiers. A 600 kilomètres de là, l’après-Covid est déjà une réalité. Depuis le 11 mai, la mairie de Toulouse offre plus de places aux vélos au détriment de la voiture. Cela implique une menace d’un coup d’arrêt sur les transports en commun. Une troisième ligne de métro doit voir le jour en 2025. Mais avec la crise sanitaire, les recettes de la Régie des transports publics vont s’effondrer et le projet est plongé dans le coma.



