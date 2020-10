Covid-19 : les habitants du Grand Est privés de voyage en Allemagne ?

Finies les courses outre-Rhin ? Ce jeudi matin, traverser le pont de l'Europe pour rejoindre l'Allemagne prenait bien plus de temps que d'habitude. Il faut dire que de très nombreux Strasbourgeois se sont précipités à Khel, effrayés par la perspective d'une fermeture de la frontière, et de l'obligation éventuelle de présenter un test PCR négatif.

On anticipe, on fait des réserves, on espère tenir le plus longtemps possible. - Un couple venu faire ses courses en Allemagne