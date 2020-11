Covid-19 : les infirmières libérales en première ligne

Dans la lutte contre la propagation du Covid, on parle souvent des hôpitaux débordés, mais ils ne sont pas les seuls. Les infirmières libérales se retrouvent également débordées. C'est le cas notamment d'Aurélie Morin, infirmière libérale dans les Bouches-du-Rhône. Avec les patients Covid qu'elle doit surveiller, elle effectue deux fois plus de travail. Les tournées sont beaucoup plus chargées, car ces infirmières doivent aussi prendre en charge d'autres patients non Covid. Ces derniers ont dû sortir plus tôt de l'hôpital pour libérer des lits.