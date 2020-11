Covid-19 : les jeunes plus touchés par le virus ?

Aujourd'hui, nous n'avons plus d'enfants de 0 à 14 ans en réanimation. Les 15-44 ans représentent 6%. 32% ont entre 45 et 64 ans. Les 65-74 ans, eux, représentent 35%. Et 75% des patients en réanimation en France ont 75 ans et plus. En avril dernier, l'âge médian était de 64 ans, aujourd'hui, il est à 68. Proportionnellement, il y a donc moins de jeunes dans les services de réanimation. Qu'en est-il de l'âge médian des décès ?



Ce jeudi 5 novembre 2020, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle de la répartition des patients en réanimation en France. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 05/11/2020 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.