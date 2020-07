Covid-19 : les jeunes respectent moins les gestes barrières

Avec l'été, les jeunes semblent avoir oublié les gestes barrières alors que le coronavirus n'a pas totalement disparu. À Lacanau (Gironde), ils font la fête et disent préférer rester entre eux. Face à la fermeture des boîtes de nuit, les bars prennent le relais par endroits. Les masques sont obligatoires à l'entrée de ces établissements et pour les déplacements. Mais au fil de la nuit, ces mesures contraignantes se dissipent et l'esprit de la fête l'emporte sur la prudence.



