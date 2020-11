Covid-19 : les petits villages sont aussi touchés par l'augmentation des cas

Entre les montagnes, c'est l'un des départements les plus touchés par l'épidémie. Dans les Hautes-Alpes, à l'exemple de la vallée du Buëch, le taux de positivité au virus est de plus de 30%. A Laragne-Montéglin, les habitants font leurs courses masqués. Ils font de plus en plus attention. Sur le marché, les gendarmes patrouillent pour sensibiliser au port du masque. Dans ce village de 3 500 habitants qui n'a pas connu la première vague, il faut apprendre à respecter les gestes barrières malgré le grand air de la montagne.



Le virus a commencé à circuler activement après les vacances de la Toussaint. Guillaume Forest, médecin dans la commune de La Bâtie-Neuve, soigne chaque jour des patients positifs au Covid. Mais il faut parfois attendre dix jours pour obtenir le résultat des tests. Son cabinet médical attend dans les prochains jours les tests antigéniques pour dépister sur place les patients qui ont des symptômes. Il pourra ainsi isoler les malades le plus vite possible pour stopper les contaminations.