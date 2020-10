Covid-19 : Lyon, Lille, Grenoble et Saint-Étienne en alerte maximale

La nouvelle carte de l'épidémie a été dévoilée par Olivier Véran ce jeudi. Lyon, Lille, Grenoble et Saint-Étienne passent en zone d'alerte maximale. Les seuils d'alerte ont été franchis dans ces métropoles. Toulouse et Montpellier restent pour le moment en état d'alerte renforcé. Pour Nice, Bordeaux, Rennes, Marseille et Aix, la circulation du virus est en léger recul. Mais le gouvernement se donne encore quelques jours pour décider si les mesures les plus restrictives peuvent être levées. Quelles sont concrètement les nouvelles restrictions imposées par les autorités pour freiner la propagation du virus ?



