Avec le coronavirus, les soupes populaires explosent : qui sont les nouveaux bénéficiaires de l’aide alimentaire ?

Depuis le début de la crise du coronavirus, certains foyers n'ont plus de revenus. Pour eux, l'aide alimentaire est indispensable. À Saint-Denis, des bénévoles distribuent et livrent des repas pour ceux qui sont dans le besoin. L'association 7 Dream, que les caméras de TF1 ont suivie, distribue des paniers gratuits aux personnes qui ont vu leur situation s'aggraver au fil des semaines. Et ils sont de plus en plus nombreux à être bénéficiaires. Certains car ils ont peur de sortir faire les courses en raison de la présence du virus, d'autres car les moyens financiers manquent.