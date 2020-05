VIDÉO - Covid-19 : le tennisman Lucas Pouille surfe sur l'explosion du marché du gel hydroalcoolique

Ce sont généralement des rugbymen qui se trouvent en première ligne. Mais le tennisman Lucas Pouille a trouvé le moyen de s'y placer, dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 : le 8e meilleur joueur français s'est associé avec un ami pour lancer, il y a deux semaines, Hygy, une marque de bornes de distribution sans contact de gel hydroalcoolique. "On en fabrique entre 1.000 et 1.500 par semaine, en fonction des modèles", indique-t-il à TF1, depuis l'usine de Vendôme (Loir-et-Cher).

Sur place, il fait la démonstration des produits : "Là, vous avez deux bornes 100% mécaniques, vous mettez le pied sur la pédale et voilà, ça tombe. Et ici, ce sont les bornes digitales (qu'on a pas besoin de toucher), avec des écrans qui permettent de faire passer les annonces gouvernementales. Le but, c'est de toucher un maximum de personnes, un maximum d'entreprises, voire des villes", explique encore le sportif de haut niveau, heureux d'avoir ainsi ajouté "une corde de plus à [son] arc".