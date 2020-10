Peut-on traverser en voiture un département sous couvre-feu ? Le 20h vous répond

Depuis le début du confinement, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Peut-on rentrer de vacances après 21 heures dans une zone sous couvre-feu ? Qui va payer l'amende en cas de contrôle, le conducteur ou les passagers ? Est-on en infraction si on dort dans un camping-car stationné entre 21 heures et 6 heures ? Alexia Mayer répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article.

Je dois rouler plusieurs centaines de kilomètres pour rentrer de vacances, ai-je le droit de traverser une zone en couvre-feu après 21h ou dois-je prendre mes dispositions ?

Tout dépend de votre destination. Si votre arrivée est située en zone rouge, c’est à vous de vous organiser, de partir plus tôt pour respecter le couvre-feu. Vous ne pouvez ni traverser, ni arriver après 21 heures, c’est interdit. Il y a toutefois une exception : si vous partez d’une zone qui n'est pas sous couvre-feu et que vous vous rendez dans un département qui n’est pas non plus concerné par cette mesure, vous avez le droit de traverser un département sous couvre-feu… mais sans vous arrêter.