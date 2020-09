Covid-19 : qu'a-t-on encore le droit de faire à Nice ?

Nice est la dernière ville en date à avoir durci ses restrictions sanitaires, avec quelques contraintes assez inédites. La musique a notamment été interdite dans et devant les bars pour éviter les rassemblements. Et dès 20 heures, la vente d'alcool à emporter l'est également. Pour l'instant, ces mesures ne concernent que Nice, mais elles pourraient être étendues à d'autres villes des Alpes-Maritimes en début de la semaine prochaine.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.