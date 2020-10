Covid-19 : quatre semaines de confinement sont-elles suffisantes ?

Le confinement est une annonce que tout le monde attendait dans les hôpitaux. Pour le personnel hospitalier, cette décision est un vrai soulagement. Selon eux, la mesure permet d'éviter les nouvelles contaminations au Covid-19 et le triage des malades à prendre en charge. Ce dernier est la crainte des services de réanimation des hôpitaux du pays. En effet, la contamination au coronavirus se fait en milieu familial et en milieu festif. Alors, dans combien de temps peut-on espérer un ralentissement de l'épidémie ? Et surtout, quatre semaines de confinement sont-elles suffisantes ?



Lors du premier confinement dans le pays, la courbe des hospitalisations pour un Covid-19 n'a entamé sa baisse qu'après quatre semaines. Celle des admissions en réanimation a commencé à fléchir après trois semaines de confinement. Mais la situation est différente pour ce nouveau bouclage général. En effet, le matériel ne fait plus défaut. Les gestes barrières sont aussi mieux intégrés dans le quotidien des citoyens. De plus, le traitement des patients Covid-19 s'est amélioré.



Toutefois, certains épidémiologistes estiment que les quatre semaines prévues pour ce reconfinement est juste le minimum. Ils ne s'attendent à voir une amélioration de la situation sanitaire qu'après six semaines de bouclage général. Pour l'heure, le gouvernement a prévu de réévaluer les mesures de confinement tous les quinze jours.



